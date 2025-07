NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start fester

NASDAQ 100-Marktbericht

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmorgen.

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 15:57 Uhr via NASDAQ um 0,53 Prozent auf 22.976,13 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,793 Prozent stärker bei 23.036,86 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22.855,63 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 22.956,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 23.051,87 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21.631,04 Punkte. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, stand der NASDAQ 100 noch bei 18.830,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20.386,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 9,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 23.051,87 Punkten. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,90 Prozent auf 157,80 USD), NVIDIA (+ 4,27 Prozent auf 171,07 USD), JDcom (+ 3,08 Prozent auf 31,75 USD), Arm (+ 2,65 Prozent auf 148,37 USD) und PDD (+ 2,33 Prozent auf 104,80 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Constellation Energy (-2,86 Prozent auf 316,67 USD), Charter A (-2,33 Prozent auf 390,29 USD), AppLovin A (-2,19 Prozent auf 348,12 USD), Marriott (-1,75 Prozent auf 277,91 USD) und Gilead Sciences (-1,65 Prozent auf 110,24 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.311.926 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,428 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die JDcom-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net