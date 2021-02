Fundstrat: Ether könnte auf über 10.000 Dollar klettern

• Fundstrat-Stratege sieht enormes Kurspotential bei Ether• Große Hoffnung auf Upgrade• Blockchain Computing könnte die Zukunft der Cloud sein

Ether, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt, konnte in den letzten drei Monaten um knapp 300 Prozent zulegen und erreichte am 12. Februar ein Rekordhoch bei 1.860,63 Dollar.

Fundstrat Global sehr optimistisch zu Ether

Doch selbst nach diesem Rekordrausch sieht man bei der Analysefirma Fundstrat Global, deren Mitgründer der bekannte Krypto-Bulle Tom Lee ist, noch viel Luft nach oben. Fundstrat-Stratege David Grider glaubt sogar, dass der Ether das Potential hat, sich auf 10.500 Dollar mehr als zu versiebenfachen.

Ether sei derzeit "das Krypto-Investment mit dem besten Risiko-Ertrag-Verhältnis", zitiert "Bloomberg" aus einer Mitteilung des Experten an Investoren. Zu besagten Risiken gehöre etwa, dass es zu Rückschlägen beim Upgrade des Netzwerks oder zu einem Krypto-Bärenmarkt kommen könnte, so der Experte.

Zukunftspotential

Die dezentralisierte Plattform Ethereum arbeitet derzeit an einem Proof-of-Stake-Upgrade und komme dabei voran. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Durch dieses Upgrade könne das Netzwerk eine beträchtliche Skalierung erreichen und Transaktionen auf einem ähnlichen Niveau wie Mastercard oder Visa bewältigen, begründete Grider seinen Optimismus.

Ferner verwies der Stratege darauf, dass die Ethereum-Blockchain gerne bei DeFi-Anwendungen verwendet werde. "Blockchain Computing könnte die Zukunft der Cloud sein", äußerte Grider in diesem Zusammenhang. Die Blockchain-Technologie von Ethereum ermöglicht nämlich eine dezentrale Datenspeicherung, unabhängig von einigen wenigen Internetgiganten, die große Serverfarmen betrieben. Stattdessen fungiert das Ethereum-Netzwerk dank Smart Contracts als eine Art globaler Computer.

Das könnte Sie auch interessieren: JETZT NEU - Bitcoin & Co. über die finanzen.net App handeln - oder für Profis über die Börse Stuttgart Digital Exchange

"DeFi" ist die Abkürzung von Dezentrale Finanzen und behandelt die Dezentralisierung klassischer Finanzdienstleistungen wie Kreditvergabe und Vermögensverwaltung. Als Peer-to-Peer-Netzwerk kommt es ohne Banken oder zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister aus. Stattdessen verbinden sich die Teilnehmer mittels verschiedener Blockchain-Protokolle und vereinbaren ihre Geschäftsbedingungen per Smart Contract. Dabei laufen die meisten dieser Protokolle auf der Ethereum-Blockchain. Dazu muss man wissen, dass Ethereum keine reine Kryptowährung ist. Basierend auf der Blockchain-Technologie ist sie vielmehr eine dezentralisierte Plattform, welche die Grundlagen für Smart Contracts schafft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pedrosek / Shutterstock.com