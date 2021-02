Aktientipps von WallStreetBets: Was taugen die finanziellen Ratschläge auf Reddit?

• Reddit-User bringen Hedgefonds zur Strecke• GameStop-Aktionäre erzielten Renditen von über 1.000 Prozent• Tipps aus Online-Foren taugen nicht zur langfristigen Geldanlage

Der Hype rund um GameStop und Co. hat nun auch die in Deutschland lange recht unbekannte Social-Media-Plattform Reddit ins Rampenlicht gebracht. Die mehrsprachige Website fungiert als sogenannter Social-News-Aggregator und bietet registrierten Nutzern die Möglichkeit, diverse Inhalte wie Textbeiträge, kurze Videos und Bilder zu veröffentlichen.

Reddit - ein Gegenentwurf zu Instagram

Die jeweiligen Beiträge der Nutzer können nach ihrer Veröffentlichung von anderen Usern negativ oder positiv bewertet werden, wobei sich die Beurteilung unmittelbar auf die Sichtbarkeit des jeweiligen Postings auswirkt. Dementsprechend ist es gut möglich, dass sich besonders beliebte Beiträge rasend schnell verbreiten und regelrecht viral gehen.

Die Gründer der Plattform, die im Jahr 2005 aufgelegt wurde, Steve Huffman, Alexis Ohanian und Aaron Swartz, haben somit ein Forum geschaffen, welches für viele Experten einen echten Gegenentwurf zu Instagram und Facebook darstellt. "Reddit ist online, aber es spiegelt den Rest der Welt wider, das sind echte Menschen mit echten Interessen", so die Einschätzung von Christine Lagorio-Chafkin, Autorin beim US-Wirtschaftsmagazin Inc., gegenüber "Deutsche Welle".

Den Hauptgrund für die hemmungslose Offenheit der Nutzer sieht Lagorio-Chafkin, die sich umfassend mit dem Phänomen Reddit beschäftigt hat, in der Anonymität der Nutzer, welche in der Regel alle ein Pseudonym benutzen. "Das erlaubt den Nutzern, offener über private Dinge zu sprechen, etwa ihre Beziehungen, ihre psychische Gesundheit oder ihre Finanzen, auch wenn es nicht so gut läuft", so die autodidaktische Reddit-Expertin weiter.

Im Gegensatz zu Instagram und Facebook geht es den Reddit-Usern also hauptsächlich nicht nur um die optimierte Selbstdarstellung, sondern vielmehr um den Austausch von Gedanken, Ratschlägen und Meinungen. "Dort wollen sich alle als glänzende, photogeshoppte Version ihrer Selbst darstellen. Aber auf Reddit sprechen sie über ihre wirklichen Probleme", so Lagorio-Chafkin weiter.

Finanzplanung mit der Community

Dass sich die Nutzer von Reddit jedoch längst nicht nur über ihre privaten Sorgen und Probleme austauschen, sondern auch über spekulative Börseninvestments, lässt sich unter anderem auch an den jüngsten Kurskapriolen der GameStop-Aktie ablesen.

So kommt es, dass sich einige User in sogenannte Subreddits, also thematische Untergruppen des Forums, ausschließlich über das Thema Trading und Geldanlage austauschen. In solchen Subreddits stellen dann oft sehr unerfahrene Kleinanleger offene Fragen an die Community. Die Erkundigungen der Nutzer reichen dabei von: "Ist es besser, auf den Kauf einer Immobilie zu sparen oder soll ich in Aktien investieren?" bis zu "Ich werde heiraten - sollte ich mit meinem Partner ein Bankkonto teilen?".

WallStreetBets - die Glücksritter von Reddit

Das mittlerweile wohl bekannteste Subreddit des Forums, r/WallStreetBets, beschäftigt sich im Gegensatz zu den klassischen Finanz-Subreddits wie zum Beispiel r/personalfinance, r/eupersonalfinance oder r/StockMarket jedoch nicht langweiligen Geldanlagen und Haushaltsplanungen, sondern vielmehr mit spekulativen Aktientipps.

Diese Nutzer "interessieren sich halt einfach für gelegentliches Daytrading", so die einfache Erklärung der Reddit-Expertin Lagorio-Chafkin. Die Gruppe entwickelte dabei eine solche Kaufdynamik an der Börse, dass es einzelne Titel innerhalb kürzester Zeit förmlich durch die Decke katapultiert hat.

GameStop & Co. - die Lieblingsaktien der Spekulanten

Die wohl bekannteste Aktie in diesem Kontext ist das Papier der US-amerikanischen Videospiel-Einzelhandelskette GameStop. Während die Aktie über Monate und Jahre vor sich hindümpelte und zu Jahresanfang noch rund 20 US-Dollar kostete, kletterte das Papier, aufgrund des Reddit-Hypes, plötzlich raketenartig auf über 450 US-Dollar und generierte so innerhalb kürzester Zeit eine sagenhafte Performance.

Ähnlich rasante Kursausschläge zeigten neben den Aktien von GameStop auch die Anteilsscheine von Koss, Express, AMC Entertainment, Cel-Sci, Nokia, BlackBerry, Eastman Kodak und Sundial Growers. Analog zu den Anteilsscheinen von GameStop wurden auch diese Aktie von einer Vielzahl an Reddit-Nutzern zum Kauf empfohlen.

Reddit-Community vs. Wall Street

Die Auswahl der einzelnen Aktien ist dabei nicht ganz so wahllos wie es auf den ersten Blick scheint. So zählen gerade die Papiere dieser Unternehmen teilweise zu den am meisten geshorteten Aktien der Wall Street. Insofern kauften viele Reddit-Nutzern die jeweiligen Aktien nicht ausschließlich aus Renditegesichtspunkten, sondern vielmehr, um den Big-Playern der Wall Street bzw. den großen Finanzinvestoren und Hedgefonds hohe Verluste einzubrocken.

So gelang es der Reddit-Community, dem Hedgefonds Melvin Capital, welcher massiv auf fallende Kurse bei der GameStop-Aktie gewettet hat, Verluste in Milliardenhöhe zu bescheren. Den Nutzern des Forums ist es somit gelungen, den äußerst lukrativen Leerverkauf des Hedgefonds in ein Milliardengrab zu verwandeln. Aufgrund des Kaufansturms der Community auf die GameStop-Aktie musste der Hedgefonds die Anteilsscheine nämlich zu sehr viel höheren, anstatt wie geplant zu niedrigeren Preisen, am Markt zurückkaufen.

Ein neues Phänomen an der Börse

Trotz der Tatsache, dass viele der jungen Spekulanten in ihrem Leben höchstwahrscheinlich noch keine große Börsenerfahrung gemacht haben und womöglich nicht einmal wissen, wer Warren Buffett ist, sollte der Erfolg einzelner Community-Mitglieder nicht bagatellisiert werden. Denn Renditen von teilweise über 1.000 Prozent in wenigen Tagen und Wochen erzielen viele Profi-Investoren ihr gesamtes Leben nicht.

Dennoch müssen sich Anleger stets im Klaren darüber sein, dass derartige Spekulationsblasen nicht nur Gewinner hervorbringen, sondern natürlich auch zahlreiche Verlierer. Investoren, die beispielsweise erst bei einem Kurs von 300 US-Dollar auf den GameStop-Aktienhype aufgesprungen sind, sitzen nun nämlich auf Buchverlusten von über 80 Prozent.

Der Hype um die Aktie war kurzfristig zwar enorm groß, in wenigen Wochen wird sich wahrscheinlich jedoch niemand mehr für das Papier interessieren. "Man könnte die Lebensdauer solcher Entwicklungen mit der von Internet-Memes vergleichen. […] Sie tauchen plötzlich auf, gehen viral und verblassen dann wieder. Nach einer Weile sind die Leute davon einfach gelangweilt", so Lagorio-Chafkin in Bezug auf die sogenannten Reddit-Aktien.

Vernünftige Investitionen sehen anders aus

Dementsprechend sollten gerade Privatanleger davon absehen, ihr Geld blindlings in vermeintliche "Hot Stocks" zu investieren, nur weil diese in diversen Online-Foren diskutiert werden und womöglich schon über mehrere Tage gestiegen sind. Denn schon Warren Buffett wusste: "Der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, ist weil sie steigt".

Investoren, die es dennoch ab und an in den Fingern juckt, können sich, neben ihrem Hauptdepot, natürlich auch eine Art "Spaßdepot" einrichten, mit welchem dann wild spekuliert werden darf. Die jeweiligen Einsätze sollten jedoch stets mit der individuellen Verlusttragfähigkeit in Einklang gebracht werden.

Frei nach dem Motto von Altmeister Kostolany: "Wer viel Geld hat, kann spekulieren; wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren; wer kein Geld hat, muss spekulieren".



Pierre Bonnet / Redaktion finanzen.net

