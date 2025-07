Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 720,26 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 729,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 726,80 USD. Bisher wurden heute 592.187 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 747,84 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,83 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 442,70 USD ab. Mit einem Kursverlust von 38,54 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,74 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 757,00 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,71 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,31 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 05.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

