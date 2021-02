Beiersdorf verdient weniger - Dividende unverändert

Alle Sparten spürten die coronabedingt geringere Nachfrage, besonders die Sonnenschutzsparte und die Luxuskosmetikmarke La Prairie litten unter den Reisebeschränkungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Covid-19-Virus. Bei der Tesa-Klebstoffsparte fiel der Rückgang dank der Erholung der Nachfrage aus der Industrie in zweiten Halbjahr geringer aus.

Die Dividende soll für 2020 unverändert bei 0,70 Euro je Aktie liegen, wie der Hamburger DAX-Konzern mitteilte.

Eine verlässliche Prognose für das laufende Jahr sei angesichts der pandemiebedingten Unsicherheiten "schwierig", hieß es weiter. Beiersdorf rechnet aber mit wachsenden Umsätzen auf Konzernebene sowie in den Sparten Consumer und Tesa. Die bereinigt EBIT-Marge im Konzern und bei Consumer soll auf Vorjahresniveau landen. Im Segment Tesa soll sie "wegen signifikanter Investitionen in die strategischen Fokusfelder" unter Vorjahr liegen.

Im abgelaufenen Jahr sank der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 906 Millionen Euro von 1,095 Milliarden, die bereinigte EBIT-Marge entsprechend auf 12,9 Prozent von 14,3 Prozent. Der Umsatz ging organisch um 5,7 Prozent zurück auf 7,025 Milliarden Euro. Getrieben war das durch einen überproportionalen organischen Umsatzrückgang im Segment Consumer. Der bereinigte Nachsteuergewinn sank fast ein Fünftel auf 636 Millionen von 788 Millionen Euro.

Beiersdorf investiert zusätzlich hunderte Millionen Euro über 5 Jahre in Consumer

Beiersdorf legt ein neues Investitionsprogramm auf, um die Geschäftsentwicklung bei Nachhaltigkeit, Digitalisierung und in Wachstumsmärkten im größten Segment Consumer anzukurbeln. Dafür will der Hamburger DAX-Konzern mit bekannten Marken wie Nivea, La Prairie und Eucerin in den kommenden fünf Jahren insgesamt 300 Millionen Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Pro Jahr entspricht das im Schnitt 60 Millionen Euro. Ziel der Investitionen ist unter anderem, durch Steigerung der Attraktivität der Marken weitere Marktanteile zu gewinnen.

Beiersdorf betonte, dass die zusätzlichen Investitionen nicht zulasten des Gewinns gehen sollten. In der Zeit nach der Covid-19-Pandemie werde "das Consumer-EBIT stärker wachsen als der Umsatz, auch unter Berücksichtigung der Investitionen", teilte der Konzern mit.

Dies ist nun das zweite Investitionsprogramm in dem Segment innerhalb von zwei Jahren. Im Februar 2019 kündigte Beiersdorf angesichts des Umbruchs in der Konsumgüterbranche an, die Investitionen in Innovation und Digitalisierung kurzfristig hochzufahren. Seit 2019 fließen somit jährlich bereits 70 bis 80 Millionen Euro zusätzlich in den Bereich. Damit sollte der Bereich Consumer nach früheren Angaben bis 2023 die EBIT-Marge auf 16 bis 17 Prozent steigern und bis 2023 das jährliche Umsatzwachstum auf 4 bis 6 Prozent verbessern.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Beiersdorf AG