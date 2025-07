Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verzeichnet am Freitagmittag Verluste

So bewegt sich Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 109,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 109,75 EUR. Bei 109,35 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 111,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 34.531 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,20 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2024. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 21,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 4,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 141,30 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 17.02.2016. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

