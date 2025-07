Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Vormittag

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 111,45 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 111,45 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,90 EUR an. Bei 111,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.087 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 23,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (105,40 EUR). Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 5,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,90 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie.

