Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Mittwochvormittag

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 110,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 110,80 EUR. Bei 110,80 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Beiersdorf-Aktie bis auf 110,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.520 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 137,70 EUR markierte der Titel am 05.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,28 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 105,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach unten.

Für Beiersdorf-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,02 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 138,90 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,63 EUR je Beiersdorf-Aktie.

