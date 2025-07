Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Mittwochmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 110,95 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 110,95 EUR zu. Bei 111,50 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 110,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.569 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 137,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,40 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,00 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Beiersdorf-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 138,90 EUR aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 17.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 1,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,63 EUR je Aktie.

