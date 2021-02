Tesla holt sich Bitcoins in die Bilanz - setzt bald auch Apple auf die Kryptowährung?

• Analyst rät Apple zu Kryptoeinstieg• Techkonzern könnte zum Marktführer aufsteigen• Kursziel angehoben

Die Nachricht schlug am Kryptomarkt ein wie eine Bombe: Der Elektroautobauer Tesla hat 1,5 Milliarden US-Dollar in die älteste Kryptowährung Bitcoin investiert. Zeitgleich öffnet sich der Autobauer auch für Zahlungen mit der digitalen Münze. Der Bitcoin-Preis schoss in Folge der Ereignisse in die Höhe und erreichte sogar ein neues Rekordhoch.

Noch ist die Marke von 50.000 US-Dollar zwar in Sichtweite, es fehlt aber der nötige Schub, um den Bitcoin über die psychologisch wichtige Preisschwelle zu hieven. Ein Analyst glaubt, dass eines der größten Tech-Unternehmen der Welt genau diesen Schub liefern könnte.

RBC sieht Apple gut positioniert

RBC Capital Markets hat in einem Research-Bericht den Techriesen Apple im Hinblick auf seine Optionen im Kryptowährungssegment untersucht. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Dabei kamen die Analysten zu dem Ergebnis, dass der iPhone-Hersteller bereits jetzt über die besten Voraussetzungen verfügt, um im Markt für digitale Währungen mitzumischen.

Apple habe eine "klare Chance", einen Kauf- und Verkaufsmechanismus für Kryptowährungen anzubieten, mit dem das Unternehmen sofort Marktanteile gewinnen könne, so die Experten. Dabei verwiesen sie auf Apples Zugang zu erstklassiger Software sowie das sichere Ökosystem des Unternehmens. Damit könne der Techgigant das Problem lösen, mit dem Einzelpersonen aufgrund von Gesetzen und anderen Vorschriften beim Erwerb von Krypto-Assets konfrontiert seien, zitiert Reuters aus dem Research-Bericht.

Insbesondere im Hinblick auf Sicherheit biete das geschlossene System des Unternehmens gute Voraussetzungen, da dadurch "schändliche Aktivitäten verhindert und die Sicherheit von Assets verbessert" werden könnten, zudem habe man auf diesem Weg sofortigen Zugang zu Käufern und Verkäufern.

Apple könnte führend werden

Insbesondere die Wallet-App, die bereits jetzt einen positiven Beitrag zum Service-Segment von Apple leistet, könnte dafür sorgen, dass Apple seine Position als Branchenführer festigt und der Service-Umsatz weiter steigt. Dann nämlich, wenn Apple die App für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen öffnet. "Wenn sich das Unternehmen für den Einstieg in das Kryptogeschäft entscheidet, könnte das Unternehmen unserer Meinung nach sofort Marktanteile gewinnen und die Branche stören", sagte RBC und fügte hinzu, dass dies den USA helfen könnte, in den nächsten 10 bis 20 Jahren führend im Bereich Krypto zu werden.

Um den eigenen Einstieg in den Kryptomarkt zu beschleunigen, könnte Apple - so wie Tesla es getan hat - Bitcoin im Wert von 1 Milliarde US-Dollar für sich selbst kaufen, schlagen die Experten weiter vor. Mit einer Offensive im Bereich Digitalwährungen könnte Apple nicht nur Benutzer für seine Wallet-basierte Börse gewinnen, auch der Bitcoin-Preis würde wohl von einem solchen Vorstoß profitieren.

Apple-Aktie: Kursziel angehoben

Vor diesem Hintergrund hat das Analystenteam rund um Mitch Steves das Kursziel für den iPhone-Hersteller von 154 auf 171 US-Dollar angehoben. Damit hätte die Apple-Aktie zum aktuellen Kursniveau noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 26 Prozent. Damit ist das RBC-Kursziel das aktuell höchste am Markt.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Songquan Deng / Shutterstock.com, Bukhta Yurii / Shutterstock.com