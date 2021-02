Daimler-Aktie schließt knapp im Plus: Daimler ruft in den USA knapp 1,3 Millionen Mercedes-Fahrzeuge zurück

Der Fehler könnte dazu führen, dass das System bei einem Unfall eine falsche Position des Fahrzeugs melde, hieß es in einem Statement von Daimler . Fälle, in denen es im Zusammenhang mit dem Problem zu Sach- oder Personenschäden gekommen sei, seien Mercedes-Benz USA aber nicht bekannt, erklärte das Unternehmen.

Nach Angaben der US-Behörden sind zahlreiche Modelle der Baujahre 2016 bis 2021 von der kompakten A- bis zur S-Klasse betroffen. Ein Update der Software des Notrufsystems soll Abhilfe schaffen.

Bernstein belässt Daimler-Aktie auf "Outperform" - Ziel 90 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler vor finalen Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Er rechne bei dem Autobauer mit zuversichtlichen Zielsetzungen für 2021, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der nach wie vor niedrige Kurs der Daimler-Aktie überrasche ihn. Anleger ignorierten so die Tatsache, dass der in den Unternehmensteilen steckende Wert jetzt erst richtig zur Geltung kommt.

Via XETRA gewann die Daimler-Aktie schlussendlich um 0,28 Prozent auf 64,84 Euro.

STUTTGART (dpa-AFX)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com