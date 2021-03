Diese 10 Fakten könnten die Börse am Freitag bewegen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke knapp im Minus.

2. Börsen in Fernost legen mehrheitlich zu

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 1,66 Prozent auf 29.695,86 Punkte. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,27 Prozent auf 3.446,04 Zähler zu. Daneben verbucht der Hang Seng in Hongkong Abschläge von 0,62 Prozent auf 29.202,48 Stellen. (7.15 Uhr MEZ)

3. Renault will gesamten Daimler-Anteil abstoßen

Renault will seinen gesamten Anteil an Daimler im Rahmen eines beschleunigten Bieterverfahrens verkaufen. Zur Nachricht

4. BMW will CO2-Ausstoß bei Stahlproduktion senken

BMW will den CO2-Ausstoß bei der Stahlherstellung für seine Autos in den nächsten zehn Jahren um zwei Millionen Tonnen senken. Zur Nachricht

5. Mercedes ruft weltweit gut 264.000 Autos zurück

Mercedes-Benz ruft wegen eines möglichen Fehlers an einem Brandschutzsystem weltweit mehr als 264.000 Autos zurück. Zur Nachricht

6. Biden will Impfstoffe für alle Erwachsenen bis Mai freigeben lassen

US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen. Zur Nachricht

7. Siemens leiht sich zehn Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt

Der Industriekonzern Siemens hat sich zehn Milliarden US-Dollar am Anleihemarkt beschafft. Zur Nachricht

8. Microsoft-Experte: Cyber-Erpresser nutzen Schwachstelle aus

Die erst kürzlich bekannt gemachte Schwachstelle in der Exchange-Software von Microsoft lockt inzwischen auch Cyber-Erpresser an. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 69,32 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 31 Cent niedriger als am Donnerstag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 65,67 Dollar.

10. Euro gibt nach

Der Euro ist am Freitag nach drei Tagen mit Kursgewinnen wieder etwas gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1955 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht bis knapp an die Marke von 1,20 Dollar gestiegen war.

