An Konjunkturdaten standen heute die Daten zur Industrieproduktion der Euro-Zone an. Die Industrie in der Euro-Zone hat ihre Produktion inmitten der zweiten Corona-Welle unerwartet stark hochgefahren. Im Tagesverlauf werden dann noch Daten zu den US-Erzeugerpreisen veröffentlicht. Die Deutsche Bank hat außerdem ihren Geschäftsbericht für 2020 publiziert. Auch RTL präsentierte seine Zahlen.

Am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag Abschläge beobachtet.

Experten sind allerdings der Meinung, dass es sich bei sinkenden Kursen aktuell nur um eine Konsolidierung handelt. "Die Aktienampel steht auf Grün", zitiert dpa-AFX Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DekaBank. "Dort, wo die Impfungen gegen das Coronavirus schnell vorangehen, zeigen sich sehr gute Ergebnisse bei der Eindämmung der Pandemie. Das befördert die Hoffnungen auf eine kräftige Konjunkturbelebung in diesem und im kommenden Jahr", so der Stratege weiter.

Anleger in Europa halten sich am Freitag zurück.

Die Wall Street verbuchte am Donnerstag Gewinne.

Der Dow Jones startete 0,18 Prozent höher bei 32.354,50 Punkten und legte anschließend weiter zu. Dabei erklomm er den vierten Tag in Folge ein neues Allzeithoch, das aktuelle liegt nun bei 32.661,59 Punkten. Am Ende konnte das Börsenbarometer das hohe Niveau nicht halten, schloss aber in der Gewinnzone - mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 32.485,59 Punkten. Beim NASDAQ Composite kam es nach den leichten Vortagesverlusten zu einer noch deutlicheren Erholung: er kletterte bereits zum Start um 1,56 Prozent auf 13.273,31 Zähler und baute seine Gewinne im Verlauf weiter aus. Mit einem Aufschlag von 2,25 Prozent ging der Techwerteindex bei 13.398,67 Zählern in den Feierabend.

Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche in den USA stärker zurück als erwartet. Weiterhin leicht sinkende Anleiherenditen stützen den Technologiebereich am Aktienmarkt, der in dieser Hinsicht besonders sensibel auf Veränderungen reagiert.

Positiv wirkte zudem das auf den Weg gebrachte 1,9 Billionen Dollar schwere Konjunkturpaket, das US-Präsident Joe Biden am Donnerstag unterzeichnete und das Anleger weiterhin Hoffnungen schöpfen lässt. "Möglicherweise könnte es positiv für den Aktienmarkt sein, wenn wir etwas mehr Inflation und ein wenig mehr Wachstum sehen", gibt Dow Jones Newswires Analystin Monica Defend von Amundi wieder.

