GameStop-Aktie wieder beflügelt: Bietet der Turnaround eine Einstiegschance?

• GameStop-Aktie erneut mit starken Kurszuwächsen• Unternehmen kündigt Komitee zu Vollzug des Turnarounds an• Idealer Einstiegszeitpunkt für interessierte Investoren?

GameStop-Aktie wieder im Rallymodus

Nachdem es noch Ende Januar zu einem Short Squeeze bei GameStop gekommen war und der Anteilsschein nach einer rasanten Rally wieder kräftig an Boden verloren hatte, hat sich der Anteilsschein des Videospielehändlers zuletzt wieder erholt und befindet sich nun erneut in einer Aufwärtsbewegung. Nach dem Fall bis auf rund 17 US-Dollar Ende Januar ist die GameStop-Aktie mittlerweile wieder über 1.300 Prozent mehr wert - zuletzt schloss sie bei 265,00 US-Dollar (Schlusskurs 10. März 2021).

Nachhaltige Trendwende bei GameStop?

Doch was ist der Grund für diese wieder entfachte Rally? Die Entwicklung fällt mit einer neuen Initiative des angeschlagenen Unternehmens zusammen. Bereits Anfang Januar gab GameStop in einer Pressemitteilung die Ernennung drei neuer Mitglieder des Boards of Directors bekannt: "Die drei neuen Direktoren bringen gemeinsam tiefgreifende Erfahrungen in den Bereichen E-Commerce, Online-Marketing, Finanzen und strategische Planung" mit, die "den kontinuierlichen Fokus des Unternehmens auf die Optimierung des Kerngeschäfts und die Schaffung eines leistungsstarken und spannenden Ökosystems für Spiele und Unterhaltung unterstützen" werden. Die neuen Mitglieder, die den Wandel bei GameStop herbeiführen sollen, sind: Ryan Cohen, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Chewy, der frühere Chewy-CMO Alan Attal und Jim Grube, erfolgreicher Geschäfts- und Finanzmanager. Am 8. März kündigte GameStop darüber hinaus nun die Gründung des "Strategic Planning and Capital Allocation Committee", an, welches sich ebenfalls aus Cohen, Attal sowie einem weiteren aktivistischen Investoren, Kurt Wolf, zusammensetzt.

Als Reaktion auf diese Nachricht kletterte die GameStop-Aktie im Montagshandel um über 40 Prozent und beendete ihn letztendlich bei 194,50 US-Dollar. Am Dienstag ging es weiter bergauf - die Papiere schossen zeitweise bis auf fast 250 US-Dollar - und auch am Mittwoch wurde die Aufwärtsbewegung nicht gestoppt.

Der aktivistische Investor Cohen wird laut Pressemitteilung den Vorsitz des Komitees übernehmen. Er wolle GameStop in das Amazon der Spiele verwandeln, wie BusinessInsider berichtet. Der Zweck des Komitees soll sein, "Initiativen zu identifizieren, die die Transformation des Unternehmens weiter beschleunigen können", so das Unternehmen. Erste Schritte wurden bereits bekanntgegeben. So wird Jim Bell, Executive Vice President und CFO bei GameStop, das Unternehmen am 26. März verlassen. Ihm wurde offenbar nahegelegt, seinen Posten zu räumen, damit der Entwicklung hin zum E-Commerce-Unternehmen nichts mehr im Wege steht. In der entsprechenden Pressemitteilung wird von einem "Nachfolgeplan zur Unterstützung der Transformation" gesprochen. Das Unternehmen ist somit nun auf der Suche nach einem neuen CFO, welcher "einschlägige Erfahrung im Bereich Technologie und/oder E-Commerce" mitbringen soll, um die Transformation des Geschäftsmodells zu beschleunigen, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hinaus wurde im Hinblick auf den Turnaround ein Amazon-Veteran als neuer CTO engagiert. "Das Komitee wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Maßnahmen zu identifizieren, die GameStop in ein Technologieunternehmen verwandeln und dazu beitragen können, dauerhafte Werte für die Aktionäre zu schaffen", verspricht der Videospiele-Händler.

Idealer Zeitpunkt, um bei GameStop einzusteigen?

Unter Berücksichtigung dieser Initiativen könnte es GameStop gelingen, den Fokus nachhaltig auf das digitale Geschäft zu verlagern, damit das stationäre Geschäft zu ersetzen und Anlegern Gewinne zu bescheren. Aktuell ist das Unternehmen allerdings noch weit davon entfernt. Der angeschlagene Videospiele-Händler ist extrem hoch bewertet, die Trendwende noch lange nicht vollzogen. The Motley Fool erwartet daher, dass auch die aktuelle Rally enden dürfte wie die vorherige - mit einem rasanten Absturz. Es könnte dementsprechend ratsam sein abzuwarten, bis sich der Hype etwas gelegt hat, bevor Anleger mit langfristigem Interesse einsteigen.

Redaktion finanzen.net

