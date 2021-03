Fraport-Aktie sinkt: Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen weiterhin unterirdisch

Zum Januar hat sich der Rückgang sogar verschärft. Im Februar zählte der Flughafen Frankfurt 681.845 Passagiere, das war ein Minus von 84,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Januar brach das Passagieraufkommen am Rhein-Main-Drehkreuz um 80,9 Prozent ein. Für einen Lichtblick sorgte allerdings weiter das Cargo-Aufkommen. Trotz der fehlender Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen kletterte das Cargo-Aufkommen um 21,7 Prozent auf 180.725 Tonnen und erreichte nach Aussagen von Fraport einen neuen Höchstwert für den Monat Februar.

An den internationalen Konzern-Flughäfen zeigte sich weiterhin ein gemischtes Bild, das maßgeblich durch die Pandemie-Entwicklung in den jeweiligen Regionen geprägt ist. Mit Ausnahme der Beteiligung an dem chinesischen Flughafen Xi'an verzeichneten alle Konzern-Flughäfen rückläufige Passagieraufkommen. An den 14 griechischen Regionalflughäfen sackte das Passagieraufkommen um 84,1 Prozent ab, am Flughafen Antalya in der Türkei lag der Rückgang bei 64,8 Prozent und für den Airport in St. Petersburg meldete Fraport ein Minus von 38,9 Prozent.

In Xi'an erholte sich das Fluggastaufkommen gegenüber dem Februar 2020, in dem China bereits stark von der COVID-19-Pandemie betroffen war, um 272,2 Prozent auf mehr als 1,7 Millionen Passagiere.

Die Fraport-Aktie gibt via XETRA aktuell 3 Prozent ab auf 51,75 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

