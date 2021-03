Ex-Cisco-Chef: Warren Buffetts große Wette auf 5G ist der richtige Weg

• Buffett hat sich bei Verizon eingekauft• Anteil an T-Mobile-US-Aktien verdoppelt• John Chambers hält das für die richtige Strategie

Der Starinvestor Warren Buffett ist zuletzt in großem Stil bei Verizon eingestiegen. Zum Ende des vierten Quartals 2020 war seine Investmentholding Berkshire Hathaway Eigentümer von 146.716.496 Verizon-Aktien, womit diese Milliardenbeteiligung rund 3 Prozent des Gesamtportfolios von Berkshire ausmacht.

Das Investment in den US-amerikanischen Telekommunikationskonzern ist bereits das zweite in die Telekom-Branche, Buffett ist auch Anteilseigner von T-Mobile US. Bereits im dritten Quartal hatte Berkshire Hathaway 2,41 Millionen T-Mobile-Aktien erworben, im letzten Jahresviertel legte die Investmentgesellschaft dann nochmals nach und stockte ihre Beteiligung auf insgesamt 5,2 Millionen Aktien auf.

Damit baute der Starinvestor sein Depot radikal um und scheint unter anderem den 5G-Sektor ins Auge zu fassen - ein richtiger Schritt, wie John Chambers glaubt.

5G: Vom Markt unterschätzt

Der ehemalige Chef des US-Netzwerkkonzerns Cisco glaubt, dass Buffetts Wette auf den 5G-Markt der richtige Schritt ist. Im Interview mit Yahoo Finance Live erklärte der Experte, der inzwischen die Venture Capital-Firma JC2 Ventures leitet: "5G ist Teil der größeren Bewegung des Internets der Dinge und der Digitalisierung , da alles in Richtung edge [computing, dezentrale Datenverarbeitung, Anm.d.R.] geht".

Dabei glaubt er, Buffett setze aufs richtige Pferd, wenn er auf 5G und dessen zukünftige Auswirkungen wettet. Seiner Ansicht nach unterschätze der Markt aktuell, woher das wahre Wachstum kommen werde. Die Marktverschiebungen passierten aktuell rund um 5G und Internet, so Chambers weiter, dort und bei den Themen nachhaltige und umweltfreundliche Energie. "Das sind Dinge, auf die ich Wetten eingehen würde", betont der Experte.

Zukunftstechnologie 5G

Chambers steht mit seiner Einschätzung zu den positiven Auswirkungen von 5G nicht allein da. Auch Experten des Weltwirtschaftsforums glauben an die Zukunftsfähigkeit des Segments und rechnen damit, dass "eine schnelle, intelligente Internetverbindung, die durch die 5G-Technologie ermöglicht wird, voraussichtlich bis 2035 allein in der globalen 5G-Wertschöpfungskette eine Wirtschaftsleistung von rund 3,6 Billionen US-Dollar und 22,3 Millionen Arbeitsplätze schaffen wird". Die vierte industrielle Revolution werde durch den umfassenden Einsatz von 5G-Kommunikationsnetzen in Kombination mit anderen Konnektivitätslösungen voll ausgeschöpft, glauben die Experten. Dabei werde es ihrer Ansicht nach insbesondere 5G sein, das eine breite Palette von Möglichkeiten eröffnen werde, heißt es in dem White Paper: "The Impact of 5G: Creating New Value across Industries and Society" weiter.

Ein Blick in das Depot von Warren Buffett zeigt: Der Starinvestor scheint diese Einschätzung zu teilen.



