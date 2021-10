Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag tiefer eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,0 Prozent leichter bei 15.052 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten asiatischen Indizes weisen am Dienstag negative Vorzeichen aus.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:41 Uhr) einen Verlust von 0,75 Prozent bei 28.283,10 Punkten.

An der Börse in Shanghai verliert der Shanghai Composite 1,78 Prozent auf 3.527,91 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,26 Prozent auf 25.006,10 Einheiten ab.

3. Lufthansa zahlt nach Kapitalerhöhung Staatshilfe zurück

Die Deutsche Lufthansa hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen und mit dem Erlös die 1,5 Milliarden Euro schwere Stille Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) komplett abgelöst, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Zur Nachricht

4. CANCOM kauft eigene Aktien zurück

Der IT-Dienstleister CANCOM will gut neun Prozent seiner Aktien vom Markt zurückkaufen. Zur Nachricht

5. Airbus hält bei Flugzeug-Auslieferungen Kurs auf Jahresziel

Der Flugzeugbauer Airbus hat im September 40 Maschinen an seine Kunden übergeben und damit genauso viele wie im August. Zur Nachricht

6. Chevron setzt sich Ziel zur Senkung von Kohlenstoffemissionen

Chevron hat sich nun doch ein Ziel gesetzt zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen. Zur Nachricht

7. Gerresheimer steigert Erlöse

Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Produkten wie Glasampullen, Spritzen und pharmazeutischen Kunststoffverpackungen liefert dem Spezialverpackungshersteller Gerresheimer weiterhin Rückenwind. Zur Nachricht

8. Buffett-Vertrauter Munger verdoppelt seinen Aktienanteil an Alibaba

Der Vize von Warren Buffett, Charlie Munger, hat sein Investment in den chinesischen Alibaba-Konzern massiv ausgeweitet und dabei den starken Preisverfall der Aktie genutzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise ziehen am Dienstag an.

10. Euro vor ZEW-Konjunkturerwartungen stabil

Der Euro hat sich am Dienstag vor neuen Stimmungsdaten aus Deutschland kaum von der Stelle bewegt.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com