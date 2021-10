DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Evergrande wohl mit weiterer Zinszahlung in Verzug -- Lufthansa zahlt Staatshilfe zurück -- Gerresheimer steigert Erlöse -- CANCOM im Fokus

Die Wall Street präsentierte sich am Montag schwächer.

Der US-Leitindex Dow Jones konnte im frühen Handelsverlauf deutliche Gewinne einfahren, später schrumpften die Aufschläge aber kontinuierlich und der Leitindex rutschte ins Minus. Mit einem Abschlag von 0,72 Prozent ging es bei 34.496,85 Zählern in den Feierabend. Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab seine Gewinne im Handelsverlauf ebenfalls komplett ab und schloss mit einem Minus von 0,64 Prozent bei 14.486,20 Indexpunkten.

Aufgrund des Columbus Day blieb der Anleihemarkt in den USA am Montag geschlossen, sodass der Handel auch am Aktienmarkt in ruhigen Bahnen verlief. Auch vor dem Beginn der Berichtsaison diese Woche hielten sich Anleger zurück. zugehen. Am Mittwoch läuten unter anderem die Banken JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs die Zahlenvorlage für das dritte Quartal ein.

Als belastende Faktoren gelten nach wie vor Lieferkettenprobleme, Arbeitskräftemangel und steigende Energiepreise, die zur Inflation beitragen. Nun wird sich zeigen, wie die Unternehmen damit im letzten Quartal umgegangen sind.

