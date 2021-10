TeamViewer-Aktie erholt sich nach Sturz auf neues Rekordtief: TeamViewer kooperiert für AR-Brille mit Google

Damit könnten Einzelhändler und Lebensmittelgeschäfte Online-Bestellungen schneller ausführen, teilten beide Unternehmen am Dienstag mit.

Unter "Augmented Reality" (Erweiterte Realität) versteht man das Zusammenspiel einer digitalen und analogen Umgebung. Mit der Brille Google Glass werden Nutzer nicht komplett von der normalen Umgebung abschottet wie bei einer Virtual-Reality-Brille. Vielmehr werden in der Brille zusätzliche Informationen über das Umfeld eingeblendet. So kann einem Lagerarbeiter gezeigt werden, in welchem Regal ein bestimmtes Ersatzteil zu finden ist.

Mit der ersten von TeamViewer und Google gemeinsam entwickelten Anwendung "Assisted Order Picking" können Mitarbeiter eine Online-Bestellung für den Versand vorbereiten und dabei die Hände freihaben. Die bestellten Waren oder Lebensmittel werden in der Brille "Google Glass Enterprise Edition 2" eingeblendet. Der Mitarbeiter kann mit einem Scanner, der wie ein Ring am Finger getragen wird, die Waren dann erfassen. Dabei kommt auch die TeamViewer-Software "Vision Picking" zum Einsatz.

Die Effizienz bei der Kommissionierung werde um 15 bis 40 Prozent erhöht, erklärte TeamViewer-Manager Alfredo Patron. Die Anwendung sei dabei an die Systeme zur Auftragsabwicklung der Einzel- oder Lebensmittelhändler angebunden, wodurch sich der Bestand in Echtzeit aktualisiere. "In naher Zukunft wollen wir unsere Partnerschaft ausbauen und die Technologie auch zur Verbesserung von Fertigungs-, Außendienst- und Lieferkettenprozessen in anderen Branchen einsetzen."

TeamViewer-Aktien versuchen Stabilisierung - Google-Kooperation hilft

Nach dem Kurseinbruch um fast 54 Prozent in zwölf Handelstagen haben die Papiere von TeamViewer am Dienst einen Stabilisierungsversuch gestartet. Vom Rekordtief bei 13,44 Euro am Morgen drehten die Aktien des Softwareherstellers bis zum Mittag auf 15,20 Euro und handelten damit gut 7 Prozent höher als am Vortag.

Nachdem am Morgen eine weitere Analystenabstufung noch belastet hatte, lockte die Nachricht über eine Kooperation mit Google (Alphabet C (ex Google)) einige Anleger. Bei der Zusammenarbeit geht es "Augmented Reality" (Erweiterte Realität) in der Google Cloud. Mit der ersten von Teamviewer und Google gemeinsam entwickelten Anwendung "Assisted Order Picking" können Mitarbeiter bei Nutzung einer Google-Glass-Brille eine Online-Bestellung für den Versand vorbereiten und dabei die Hände freihaben. Dabei kommt auch die Teamviewer-Software "Vision Picking" zum Einsatz.

