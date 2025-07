TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Mittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 9,57 EUR abwärts.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 9,57 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 9,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 114.565 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. 42,76 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 7,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,049 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,07 EUR.

Am 06.05.2025 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 178,75 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 161,65 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

