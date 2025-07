TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Freitagvormittag ins Minus

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 9,67 EUR.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,67 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 9,65 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.039 TeamViewer-Aktien.

Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,66 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 41,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,049 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,07 EUR aus.

Am 06.05.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,19 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 178,75 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 161,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,04 EUR je Aktie.

