Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte am Dienstag seine Vortagesgewinne zunächst weitgehend halten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent tiefer bei 15.792 Punkten.

2. Börsen in Fernost im Minus

Die wichtigsten Indizes in Asien geben am Dienstag nach. In Japan zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,43 Prozent leichter bei 29.521 Zählern. An der Börse in Shanghai verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 1,17 Prozent auf 3.503 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,11 Prozent auf 25.128 Einheiten nach.

3. Fresenius noch etwas zuversichtlicher für 2021

Der Gesundheitskonzern Fresenius ist nach weiteren leichten Aufwärtstendenzen im dritten Quartal noch einmal etwas optimistischer mit Blick auf das Gesamtjahr geworden. Zur Nachricht

4. FMC stellt sich schlanker auf

Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) will weltweit rund 5000 Stellen abbauen und sich schlanker aufstellen. Mit dem Umbau sollen bis 2025 die jährlichen Kosten um 500 Millionen Euro sinken, wie Fresenius Medical Care am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Zur Nachricht

5. HelloFresh erhöht Umsatzprognose erneut

Der Kochboxenversender HelloFresh hat seine Umsatzprognose angesichts eines starken starken Wachstums im laufenden Geschäftsjahr bis einschließlich Oktober ein weiteres Mal angehoben. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz auf 1,416 Milliarden Euro von 970 Millionen im Vorjahreszeitraum und übertraf damit die aktuelle Analystenprognose von 1,312 Milliarden Euro. Zur Nachricht

6. Tesla-Rivale Rivian will bei Börsengang 8,4 Milliarden Dollar erlösen

Der US-Elektroautoentwickler Rivian will bei seinem Börsengang bis zu 8,4 Milliarden Dollar (7,2 Mrd Euro) bei Anlegern einsammeln. Das Unternehmen teilte am Montag nach US-Börsenschluss mit, 135 Millionen Aktien in einer angestrebten Preisspanne zwischen 57 und 62 Dollar ausgeben zu wollen. Zur Nachricht

7. Vodafone stellt in Deutschland flächendeckend auf nächste 5G-Entwicklungsstufe um

Vodafone will sein 5G-Mobilfunknetz in Deutschland flächendeckend auf die nächste Entwicklungsstufe umstellen, die ohne die Vorgängertechnik LTE auskommt. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf an. Dabei sollen sämtliche 5G-Antennen und das Kernnetz auf "5G-Standalone" migriert werden. Zur Nachricht

8. Shop Apotheke wird für 2021 noch vorsichtiger

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke wird nach einem operativen Verlust im dritten Quartal etwas vorsichtiger für das laufende Jahr. Für 2021 werde nun ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent erwartet, was am unteren Ende der bislang in Aussicht gestellten Spanne von 10 bis 15 Prozent liege. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 84,94 US-Dollar. Das waren 23 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Dezember-Lieferung stieg um sieben Cent auf 84,12 Dollar.

10. Euro bei 1,16 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung gut 1,16 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,1578 Dollar festgesetzt.

