DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen leichter -- Fresenius noch zuversichtlicher für 2021 -- FMC stellt sich schlanker auf -- HelloFresh erhöht Umsatzprognose -- BP, Rivian im Fokus

Credit Suisse will Expansion in China deutlich beschleunigen. Erste Group erwartet höheren Gewinn. Flutter verbucht starkes Wachstum. zooplus drängt zur Annahme des Angebots von EQT und Hellman & Friedman. Shop Apotheke wird für 2021 noch vorsichtiger. US-Behörde fordert Regulierung von Stablecoin-Emittenten. Vodafone stellt in Deutschland flächendeckend auf nächste 5G-Entwicklungsstufe um.

Werbung

Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Start in den Dienstagshandel nur minimal aufwärts. Der DAX eröffnet mit einem Plus von 0,12 Prozent auf 15.825,27 Punkten. Für den TecDAX geht es kurz nach Beginn minimal abwärts auf 3.867,50 Punkte. Nach dem starken Wochenstart erwarten Experten für Dienstag keine großen Sprünge mehr. Die Aufmerksamkeit der Anleger ist auf die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Fed gerichtet, deren Ergebnisse morgen verkündet werden. "Es ist mittlerweile Konsens, dass die Fed morgen ihren Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik verkünden wird", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen geben im frühen Dienstagshandel leicht nach. Der EuroSTOXX 50 verliert kurz nach Handelsbeginn 0,1 Prozent auf 4.274,38 Zähler. In der Eurozone dürften Anleger am Dienstag neue Konjunkturdaten im Auge behalten. Die Marktforscher von IHS Markit veröffentlichen die Resultate ihrer monatlichen Umfrage in Industrieunternehmen. Die Erhebung gilt als verlässliche Richtschnur für die tatsächliche Wirtschaftsentwicklung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Zu Beginn der neuen Börsenwoche zeigten sich die US-Indizes freundlich. Der Dow Jones ging marginal höher in die Montagssitzung und konnte sich weiter knapp im grünen Bereich halten. Zeitweise schaffte er es dabei erstmals über die Marke von 36.000 Einheiten. Zu Handelsschluss blieb noch ein kleiner Aufschlag von 0,26 Prozent auf 35.913,84 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Start Gewinne aus und beendete den Montag 0,63 Prozent stärker bei 15.595,92 Zählern. Nach dem kleinen Rücksetzer durch Apple und Amazon am Freitag zeigten sich die Anleger wieder über die bisher ansonsten gut gelaufene Bilanzsaison erfreut. Auch würde stützen, dass zahlreiche Unternehmen von einer hohen Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen berichten, so Dow Jones Newswires. Auch das Ende des Zollstreits zwischen den USA und der EU kam bei den Marktteilnehmern gut an. Zur guten Laune der Anleger trugen außerdem Aussagen der US-Finanzministerin Janet Yellen bei. Mit Blick auf eine anhaltende Erholung der Konjunktur von der Corona-Pandemie habe diese sich kürzlich zuversichtlich gezeigt. An Konjunkturdaten wurden kurz nach der Startglocke Zahlen zur US-Industrie für den Oktober veröffentlicht. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank von 60,7 Punkten auf 58,4. Experten hatten zuvor einen Stand von 59,3 prognostiziert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken