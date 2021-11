Coca-Cola-Aktie schwächelt: Coca-Cola kauft restlichen BodyArmor-Anteil für Milliardenbetrag

GO

Heute im Fokus

Wall Street freundlich -- DAX beendet Handel im Plus -- Coca-Cola kauft BodyArmor-Anteil -- Ryanair mit 1. Quartalsgewinn seit Pandemie -- VW, CS, Deutsche Bank, Amazon, Meta Platforms im Fokus

Eurowings kooperiert mit tschechischer Airline Smartwings. Pandora enttäuscht Anleger trotz Prognoseerhöhung. Prudential schränkt Kohle-Investitionen ein. Apple iPhones sollen bei Autounfällen offenbar automatisch Hilfe rufen. AstraZeneca verkauft Rechte an Eklira und Duaklir. Andienungsfrist für Merck-Angebot an Acceleron-Aktionäre verlängert sich. BDI-Präsident sieht Gazprom am langen Hebel.