Tesla-Aktie stürzt ab: Milliarden-Deal mit Hertz noch nicht unterschrieben - Musk stellt Aktienrally in Frage

• Hertz bestellt 100.000 Tesla Model 3• Aktie springt an, Tesla-Marktwert klettert über 1-Billion-Dollar-Marke• Musk stellt klar: Vertrag ist noch nicht unterschrieben

Nachdem am 25. Oktober bekannt wurde, dass Hertz bis Ende 2022 100.000 Model 3 im Wert von 4,2 Milliarden US-Dollar kaufen möchte, legte die Tesla-Aktie kräftig um rund 13 Prozent zu und der Autobauer überschritt noch am selben Tag erstmals die Marke von 1 Billion US-Dollar.

Nun twitterte Tesla-Chef Elon Musk in der Nacht zum Dienstag allerdings, dass der Vertrag über den Kauf noch nicht unterzeichnet sei, weshalb er die auf die Nachricht folgende Aktienrally des Elektrofahrzeugherstellers nun in Frage stellt. "Wenn irgendetwas davon auf Hertz zurückzuführen ist, möchte ich betonen, dass noch kein Vertrag unterzeichnet wurde."

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics.