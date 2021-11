VW-Aktie freundlich: Volkswagen-Chef Diess will im Geschäft mit Big Data mitmischen

"Wir haben jetzt die - vielleicht letzte - Chance, in der Welt der Datenökonomie eine bedeutende Rolle zu spielen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Volkswagen -Konzerns der Automobilwoche. "Das Auto ist auf absehbare Zeit die wahrscheinlich letzte große Software-Domäne, die es noch zu erschließen gilt." Dabei geht es Diess insbesondere um Software, autonomes Fahren und vor allem die Daten, die von den Autos gesammelt werden.

Für Europa sei dies die wohl letzte Chance, im Geschäft mit Big Data mitzumischen, glaubt Diess. Mit dem im Juni vom Bundestag verabschiedeten Gesetz zum autonomen Fahren habe Deutschland den juristischen Rahmen geschaffen. "Das datengetriebene Auto mit all seinen zukünftigen Funktionen und Möglichkeiten hat durch die neue Gesetzgebung zum autonomen Fahren Rückenwind erhalten", sagte Diess. "Mein klarer Appell lautet daher: Lasst uns die Chance ergreifen und uns als Europa in diesem Wettbewerb behaupten."

Nach den Vorstellungen des VW-Chefs soll der Konzern bis 2030 zum technologiegetriebenen Mobilitätsanbieter umgebaut werden. Daten spielen dabei eine zentrale Rolle. "Wenn Autos autonom fahren und zum Internet-Device werden, dann entsteht großer Mehrwert für Kunden und Hersteller", so Diess. Zubuchbare Functions on Demand, Apps over the air und neue Mobilitätsdiensten sollen rund um den zugekauften Autovermieter Europcar entstehen. Die Hoheit über die Daten sei dafür unerlässlich.

"Das Auto ist der größte Sammler von Informationen und Daten, den man sich vorstellen kann", unterstrich Diess. "Die Informationsverarbeitung im Auto wird alles übertreffen, was wir bisher etwa vom Smartphone kennen."

Im XETRA-Handel verteuern sich VW-Papiere zeitweise um 0,38 Prozent auf 194,56 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: ODD ANDERSEN_AFP_Getty Images, GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images