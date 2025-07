Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 90,22 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 90,22 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 90,28 EUR an. Bei 89,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 170.917 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 21,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,86 EUR. Dieser Wert wurde am 29.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 14,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,77 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,60 EUR an.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,69 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,55 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 77,56 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 25.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 18,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Experten sehen bei Volkswagen-Aktie Potenzial

VW-Aktie in Rot: Volkswagen trennt sich mit sofortiger Wirkung von Personalvorstand Kilian

Volkswagen (VW) vz-Analyse: Volkswagen (VW) vz-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet