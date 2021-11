Eni beteiligt sich mit 20 Prozent an Windpark Dogger Bank C - Eni-Aktie leichter

Beide verkaufen je 10 Prozent der Anteile an dem Projekt für jeweils rund 70 Millionen Pfund an Eni , wie SSE mitteilte. Derzeit halten beide Verkäufer 50 Prozent der Anteile. Dogger Bank C wird bei Fertigstellung zu den größten Windparks in der Nordsee gehören.

Die Beteiligung von Eni "wird uns in die Lage versetzen, weiterhin Kapital in die Schaffung weiterer CO2-armer Stromerzeugungsanlagen zu investieren", sagte SSE-Finanzdirektor Gregor Alexander.

Am Dienstag verliert die Eni-Aktie an der italienischen Börse zeitweise 1,60 Prozent auf 12,542 Euro.

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com