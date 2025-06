US-chinesische Gespräche: Asiens Börsen in Grün

Der DAX startete bereits 0,21 Prozent tiefer bei 24.252,26 Punkten, im Verlauf baute er seine Abschhläge noch weiter aus und schloss 0,54 Prozent tiefer bei 24.173,79 Punkten. Auch der TecDAX zeigte sich schwach. Er war mit einem Minus von 0,22 Prozent bei 3.934,32 Einheiten in den Handel eingestiegen und verbuchte zum Handelsende ein Minus von 0,16 Prozent - bei 3.936,46 Zählern ging es in den Feierabend.

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Pfingstmontag ruhig zu - der deutsche Leitindex verbuchte Abgaben.

Die wichtigsten Indizes in den USA zeigten sich zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones schloss bei 42.761,76 Punkten nahezu unverändert.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem Plus von 0,31 Prozent bei 19.591,24 Zählern in den Feierabend.

Im Fokus stand der S&P 500, die wichtige 6.000-Punkte-Marke überschreiten konnte und mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 6.005,88 Punkten schloss.

Nach den Gewinnen der Vorwoche war die Stimmung an den US-Börsen auch am Pfingstmontag weiterhin zuversichtlich. Gut ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten sowie die Ankündigung von US-chinesischen Handelsgesprächen am Montag in London stützen die Märkte.

US-Präsident Trump hat seine sogenannten reziproken Zölle gegen China noch bis zum 12. August ausgesetzt. Die US-Seite dürften China bei den Gesprächen dazu drängen, die Ausfuhr von Seltenen Erden auszuweiten, wobei das chinesische Handelsministerium am Wochenende signalisiert hatte, als Geste des guten Willens einige Exportlizenzen für Produkte aus dem Bereich der Seltenen Erden erteilt zu haben.

Daneben richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die jährliche Entwicklerkonferenz (WWDC) von Apple: Der iPhone-Hersteller stellte Betriebssystem- und KI-Neuerungen vor, überzeugte aber nicht. Citi-Analysten hatten bereits im Vorfeld von niedrigen Erwartungen gesprochen.

