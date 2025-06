Trump-Musk-Streit

Darum hat der Bitcoin seine Vortagsverluste wett gemacht.

06.06.25 17:44 Uhr

Der Bitcoin hat am Freitag seine Vortagsverluste wett gemacht.

Wer­bung

Zuletzt kostete die größte und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp rund 105.000 US-Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch rund 101.000 Dollar gekostet. Die Eskalation des Streits zwischen Donald Trump und Elon Musk hatte den Bitcoin und andere Kryptowährungen auf Talfahrt geschickt. Der Bitcoin war kurzzeitig bis auf fast 100.000 Dollar gefallen. Trump und Musk sind bekennende Befürworter von Kryptowährungen. Wer­bung Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen "Anleger hoffen, dass die jüngste Eskalation des Streits zwischen Donald Trump und Elon Musk lediglich vorübergehender Natur ist und beide schon bald wieder einen Schmusekurs einschlagen könnten", schreibt Analyst Timo Emden. Am Nachmittag hat laut Beobachtern auch der besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht die Risikoneigung und damit auch den Bitcoin gestützt./jsl/he FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Steve Heap / Shutterstock.com, Hi my name is Jacco / shutterstock.com