XRP kaufen: 200 % Rallye voraus?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat sich im Laufe des heutigen Tages doch noch von der Korrektur erholt. Bitcoin hält sich stabil knapp unter seinem Allzeithoch bei rund 119.000 Dollar. Auch Ethereum und XRP konnten in den vergangenen Wochen deutlich zulegen. Besonders bei XRP mehren sich nun die Stimmen, die neue Höchststände prognostizieren. Dafür fehlt aktuell auch nicht mehr viel. Allerdings könnte der Ausbruch diesmal deutlich weiter nach oben gehen. Die 10 Dollar Marke scheint in greifbare Nähe zu rücken.

XRP auf dem Weg zur Trendwende

Bei Ripple gibt es aktuell viele Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass es für $XRP bald weiter bergauf geht. Auch wenn nicht jede Nachricht rund um Ripple den Kurs von XRP direkt beeinflusst, scheint sich am Markt die Überzeugung durchzusetzen, dass ein neues Allzeithoch nur noch eine Frage der Zeit ist. Die starke Performance der letzten Wochen untermauert diesen Eindruck. Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin rät zwar, nach einem so massiven Pump wie in den letzten Wochen vorsichtig zu sein, allerdings ist er für die nahe Zukunft durchaus bullish für Bitcoin, Ethereum und XRP.

Auffällig ist diesmal die Struktur der Rallye. Während frühere Anstiege von XRP oft abrupt wieder abverkauft wurden, wirkt der aktuelle Aufwärtstrend nachhaltiger. Lange ist $XRP im Bereich zwischen 2 und 3 Dollar festgesteckt, nun ist der Ausbruch gelungen, ohne dass Gewinne sofort wieder mitgenommen werden. Damit könnte sich der neue Boden nun schon oberhalb der 3 Dollar Marke bilden

Allzeithoch schon im Juli?

Auch aus fundamentaler Sicht hat sich vieles verbessert. Ripple hat in den USA um eine Banklizenz angesucht und die politische Stimmung gegenüber Krypto hat sich spürbar verändert. Seit der Einigung im Rechtsstreit mit der SEC scheint wieder alles möglich zu sein. Präsident Trump macht keinen Hehl daraus, dass er heimische Krypto-Projekte stärken will, wobei auch Ripple ein amerikanisches Unternehmen ist und profitieren dürfte. Bisher gelang es den Bullen allerdings noch nicht, das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 3,84 Dollar zu überschreiten.

($XRP Chart – Quelle: TradingView)

Der Widerstand um 3,35 Dollar wurde durchbrochen und könnte sich in eine neue Unterstützungszone verwandeln. Bisher zeigt sich auch, dass der Kurs diese Marke seit dem Durchbruch nicht mehr unterschritten hat. Der Anstieg auf ein neues Allzeithoch könnte daher sogar noch in diesem Monat gelingen. Schon im nächsten Jahr scheint dadurch ein Kursziel von 10 Dollar denkbar zu werden. Das würde einer Rendite von fast 200 % entsprechen. Noch deutlich mehr Potenzial sehen Analysten derzeit bei Bitcoin Hyper ($HYPER).

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper steigt unaufhaltsam

Im Gegensatz zu etablierten Coins wie XRP bieten neuere Projekte oftmals das größte Kurspotenzial. Besonders dann, wenn sie ein konkretes Problem im Markt lösen. Genau das ist bei Bitcoin Hyper der Fall. Die Layer-2-Lösung wurde speziell dafür entwickelt, Bitcoin in den DeFi-Bereich zu bringen.

Die neue Chain basiert auf Solana und ermöglicht es Bitcoin-Inhabern, ihre Coins zu spiegeln und auf der neuen Hyper Chain zu nutzen. Dadurch werden Funktionen wie Staking, Lending und Yield Farming auch für Bitcoin zugänglich, ohne dass die BTC verkauft werden müssen. Das könnte die Rolle von Bitcoin grundlegend verändern, vom reinen Wertspeicher hin zu einer aktiven Einnahmequelle. Bei Solana ($SOL) oder Ethereum ($ETH) ist das längst Standard.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Resonanz am Markt ist bereits enorm. Über 4,2 Millionen Dollar wurden bereits in den neuen Coin investiert, obwohl dieser derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist. Der $HYPER-Token ist aktuell noch zum günstigen Fixpreis erhältlich, der bis zum Launch an den Börsen sogar noch mehrfach angehoben wird. Frühzeitige Investoren erzielen somit bereits vor dem Listing erste Buchgewinne.

Zusätzlich ist eine Staking-Funktion integriert, mit der sich hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token erzielen lassen. Aufgrund der überdurchschnittlich hohen Staking-Rendite haben die meisten Käufer ihre $HYPER-Token auch bereits im Staking-Protokoll gebunden, was dazu führt, dass das Angebot beim Börsenstart zusätzlich verknappt wird, da gestakte Token nicht sofort wieder verkauft werden können. Damit steigt auch die Chance auf eine Kursexplosion beim Launch deutlich, wobei Analysten einen Anstieg um weit mehr als das 10-fache für möglich halten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.