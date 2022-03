Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um seinen Vortagesschlusskurs.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio klettert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ um 1,35 Prozent auf 26.885,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,21 Prozent fester bei 3.469,53 Einheiten. Der Hang Seng gibt dagegen um 0,33 Prozent auf 22.637.28 Zähler nach.

3. Zalando erreicht 2021 Ziele - Gewinnrückgang im Schlussquartal

Zalando hat im abgelaufenen Jahr die Ziele bei Umsatz, Bruttowarenwert (GMV) und bereinigtem operativen Gewinn (EBIT) trotz eines Gewinnrückgangs im Schlussquartal erreicht. Zur Nachricht

4. HelloFresh legt 2021 Umsatzsprung hin - 2022er-Ziele bestätigt

Der Kochboxenversender HelloFresh hat trotz Gegenwinds durch offene Restaurants und fehlender Lockdowns 2021 mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Zur Nachricht

5. Covestro will Gewinn nach starkem Jahr hoch halten - Covestro startet Aktienrückkauf

Der Kunststoff-Konzern Covestro geht nach einem außergewöhnlich starken Jahr 2021 zuversichtlich in das neue Jahr. Zur Nachricht

6. Symrise steigert 2021 Umsatz - hohe Energie- und Rohstoffkosten belasten

Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und anderen Lebensmittelzusätzen Symrise hat im vergangenen Jahr von guten Geschäften rund um Heimtiernahrung sowie der Wiederbelebung des Reiseverkehrs profitiert. Zur Nachricht

7. Scout24 setzt mehr um als gedacht - will 350 Millionen Euro für Aktienrückkauf investieren

Ein erfolgreiches Geschäft mit Wohnimmobilien und der Verkauf von Zusatzprodukten haben dem Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) zu höheren Umsätzen verholfen als gedacht. Zur Nachricht

8. Zoom-Aktie nachbörslich trotz starker Zahlen unter Druck

Das US-Softwareunternehmen Zoom hat seine Geschäftsentwicklung offen gelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise mit unterschiedlichen Tendenzen

Die Ölpreise zeigen sich am Morgen uneins. Während der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zeitweise um 1,16 Dollar auf 99,94 Dollar abgibt, legt der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 1,54 Dollar auf 97,41 Dollar zu.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1195 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

