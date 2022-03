Ukraine-Krieg im Fokus: Asiens Börsen uneins -- Zoom mit starken Zahlen -- Covestro startet Aktienrückkauf -- Shell beendet Zusammenarbeit mit russischem GAZPROM-Konzern -- CEWE im Fokus

Der deutsche Leitindex verbuchte zum Wochenstart Abschläge.

Der DAX eröffnete die Sitzung deutlich tiefer und gab anschließend weiterhin nach. Am Nachmittag konnte er seine Verluste aber eingrenzen und beendete die Sitzung 0,73 Prozent schwächer bei 14.461,02 Punkten. Der TecDAX tendierte derweil fester, nachdem er im Minus gestartet war. Am Ende des Handelstages ging es noch um 1,43 Prozent auf 3.236,39 Zähler nach oben.

Weitere Sanktionen des Westens gegen Russland zogen den deutschen Leitindex am Montag nach unten. Die Europäische Union setzte in der Nacht zum Montag ihre Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft - darunter ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren. Außerdem beschlossen Deutschland, die USA und weitere westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift.

Derweil fanden erste Gespräche zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Friedenslösung statt. "Präsident Putin wird nun akzeptieren müssen, dass die westlichen Mächte bereit sind, zur Bestrafung Russlands einige wirtschaftliche Schmerzen in Kauf zu nehmen", zitiert dpa Jeffrey Halley, leitender Marktanalyst Asien-Pazifik beim Broker Oanda, in einem Morgenkommentar. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wurde die erste Runde der Verhandlungen beendet, ein weiteres Gespräch soll folgen.

