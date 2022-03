Renault-Aktie tief im Minus: Renault gibt Aussicht auf langsameren Wertverlust bei Autos

Aktien in diesem Artikel

"Die Kosten des Fahrzeugs werden vielleicht zunächst höher sein, aber die Tatsache, dass mit der Zeit neue Funktionen hinzukommen, kann dafür sorgen, dass der Restwert steigt, statt wie heute zurückzugehen", sagte Renault -Manager Thierry Cammal am Rande des Mobile World Congress in Barcelona.

Cammal führt beim französischen Autohersteller die Software Labs, die Technologien für künftige Fahrzeuge entwickeln. Der Übergang zu elektrischen und vernetzten Fahrzeugen erfordere, "dass wir komplett die Architektur des Autos verändern", betonte er. Unter anderem gehöre dazu, dass es statt vieler verstreuter Steuerungseinheiten wenige zentralisierte gebe. Renault arbeite bei dem Wandel mit Technologie-Unternehmen wie Google oder dem Chipkonzern QUALCOMM zusammenarbeiten. Es sei aber wichtig, dass der Hersteller am Ende die Kontrolle "über kritische Elemente der Software" behalten, betonte der Automanager.

Renault-Aktien verlieren in Paris zeitweise 7,90 Prozent auf 26,385 Euro.

