Zalando-Aktie schließt in Rot: Zalando erreicht 2021 Ziele - schwächerer Wachstumsausblick

Im laufenden Jahr will der Online-Marktplatz für Mode und Kosmetik beim EBIT weiter zulegen und beim GMV und Umsatz deutlich moderater wachsen, sieht sich aber auf Kurs für das Mittelfristziel eines GMV von mehr als 30 Milliarden Euro 2025.

Helfen sollen dabei Investitionen unter anderem in neue Logistikzentren, die im laufenden Jahr 400 bis 500 Millionen Euro betragen sollen.

Zalando müsse auf eine sich eintrübende Verbraucherstimmung, Störungen in der Lieferkette sowie die steigende Inflation reagieren, erklärte Finanzvorstand David Schröder am Dienstag in Berlin bei der Zahlenvorlage. Vor allem in der ersten Jahreshälfte rechnet er mit einem schwächeren Geschäftswachstum. Im zweiten Halbjahr dürfte es sich wieder beschleunigen, schätzt er. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist der Krieg in der Ukraine. Zwar sei Zalando weder dort noch in Russland vertreten, jedoch belaste dies die Verbraucherstimmung in den osteuropäischen Märkten, erklärte er.

Der Bruttowarenwert (GMV) soll 2022 um 16 bis 23 Prozent auf 16,6 bis 17,6 Milliarden Euro steigen.

Der Umsatz soll um 12 bis 19 Prozent auf 11,6 bis 12,3 Milliarden Euro wachsen - hier will der Berliner DAX-Konzern 2025 rund 20 Milliarden Euro erreichen. Zalando wolle damit schneller wachsen als der europäische Online-Modehandel, so Schröder. Das bereinigte EBIT zielt auf eine Spanne zwischen 430 und 510 Millionen Euro.

Die Prognose berücksichtigt keine möglichen negativen Einflüsse als Folge des Kriegs in der Ukraine, so das Unternehmen.

2021 steigerte die Zalando SE das bereinigte EBIT auf 468,4 Millionen Euro von 420,8 Millionen und lag damit in der angepeilten oberen Hälfte der Spanne von 400 bis 475 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente Zalando 234,5 (226,1) Millionen Euro.

Der GMV - also der Gesamtwert der über den Online-Marktplatz verkauften Waren inklusive Gebühreneinnahmen - stieg um 34,1 Prozent auf 14,35 Milliarden Euro; er lag damit in der Mitte der Zielspanne von 14,0 bis 14,6 Milliarden Euro.

Der Umsatz kletterte um 29,7 Prozent auf 10,354 Milliarden Euro. Er lag ebenfalls in der angepeilten Spanne von 10,1 bis 10,5 Milliarden Euro.

Im vierten Quartal schwächte sich die Entwicklung wie bereits im vorangegangenen Jahresviertel ab. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um vier Prozent auf 191 Millionen Euro zurück. Schröder begründete dies mit höheren Kosten und mehr Rabatten, die das Unternehmen gegeben hat, nachdem der stationäre Einzelhandel wieder mehr und mehr seine Tore geöffnet hatte.

Anleger verkaufen Zalando wegen schwächerem Wachstumsausblick

Das voraussichtlich schwächere Wachstum des Onlinemodehändlers Zalando im laufenden Jahr enttäuscht am Dienstag die Anleger. Via XETRA büßte das Zalando-Papier zuletzt 9,63 Prozent auf 53,84 Euro ein.

JPMorgan-Analystin Georgina Johanan gab indes zu bedenken, dass angesichts der unsicheren Aussichten für die Verbraucherstimmung der etwas schwächer als erwartet ausgefallene Ausblick wenig verwunderlich sei.

