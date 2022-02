Zalando - Europas größte Online-Plattform für Mode

Aktien in diesem Artikel Zalando 59,62 EUR

-3,84% Charts

News

Analysen

• Zalando wurde im Jahr 2008 in Berlin gegründet• Das Unternehmen will bis 2025 dem Pariser Abkommen entsprechen• Seit 2020 gibt es Second-Hand-Waren im Angebot

Online-Plattform Zalando

Im Jahr 2008 wurde das Unternehmen Zalando in Berlin von Robert Gentz und David Schneider gegründet. Gestartet hatte die Online-Plattform als Online-Shop für Schuhe. Seit dem 1. Oktober 2014 ist Zalando börsennotiert. Wie die WirtschaftsWoche berichtet, entstand zu dieser Zeit ein Hype um das Unternehmen. Schon damals sagte Fondsmanager Peter Dreide gegenüber der WiWo: "Zalando wird der klare Marktführer im Online-Modehandel Europas werden, und dass dem E-Commerce die Zukunft gehört, ist unbestritten." Mittlerweile ist Zalando tatsächlich die größte Online-Plattform für Mode in Europa und ist in 23 Ländern tätig. Über 16.500 Menschen sind bei dem deutschen Unternehmen angestellt, davon über 7.500 allein in Berlin. Laut Angaben auf der eigenen Website betreut Zalando mehr als 4.500 verschiedene Marken, hat über 46 Millionen aktive Kunden und zählt mehr als 560 Millionen Zugriffe im Monat auf der Shop-Seite. Im Jahr 2020 konnte das Unternehmen außerdem einen Umsatz von etwa acht Milliarden Euro erzielen.

Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit spielt bei Zalando laut eigenen Angaben eine wichtige Rolle. Erst im Oktober 2019 stellte Zalando seine Nachhaltigkeitsstrategie "do.MORE" vor. Bis 2025 will das Unternehmen zum Beispiel seine "Science Based Targets" - zu Deutsch wissenschaftlich fundierte Ziele - so verbessern, dass diese im Einklang mit dem Pariser Abkommen sind. Dieses Ziel soll erreicht werden, indem das Unternehmen seine Emissionen aus eigenen Geschäftsaktivitäten im Vergleich zu 2017 um 80 Prozent reduziert. Außerdem sollen die Verpackungen bis 2023 so verändert werden, dass der Abfall minimiert wird und Materialien weiterverwendet werden können. Auf Einwegplastik will das Unternehmen gänzlich verzichten. Teilweise konnte das Unternehmen auch schon einige Erfolge in Sachen Nachhaltigkeit verzeichnen. So stammte zum Beispiel der gesamte verwendete Strom von allen Standorten im Jahr 2020 aus erneuerbaren Energien. Außerdem wurde die Menge an Verpackungen mit Einwegplastik pro versendetem Artikel um 22 Prozent verkleinert. Ganze 87 Prozent der Verpackungsmaterialien wurden sogar aus recycelten Materialien hergestellt, berichtet Zalando im Nachhaltigkeitsbereich seiner Website.

Second-Hand

Ebenfalls ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist die Möglichkeit des Second-Hand-Shoppings. Wie einige andere Modemarken bietet auch Zalando seinen Kunden seit 2020 die Möglichkeit an, eigene Kleidungsstücke zu verkaufen oder Stücke die anderen Kunden gehörten, zu kaufen. Diese Artikel laufen unter der Kategorie Pre-owned. "Gemeinsam wollen wir die Lebensdauer von Kleidungsstücken verlängern. Jeder Pre-owned Artikel hat eine Story. Und die Moral von der Geschicht: Dank dir ist ihr Ende noch lange nicht in Sicht", erklärt das Unternehmen auf der eigenen Website.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com