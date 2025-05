Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zalando im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 31,03 EUR ab.

Die Zalando-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 31,03 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 30,82 EUR. Bei 31,19 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 300.933 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR. 29,17 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 38,64 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,24 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Am 30.07.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

