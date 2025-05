Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Index-Performance im Fokus

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,22 Prozent auf 23.984,34 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,120 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,290 Prozent auf 23.966,42 Punkte an der Kurstafel, nach 24.036,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.954,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 23.985,43 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 1,17 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der DAX bei 21.205,86 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 21.02.2025, bei 22.287,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.05.2024, betrug der DAX-Kurs 18.726,76 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 19,77 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24.082,48 Punkten. 18.489,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Infineon (+ 1,34 Prozent auf 34,35 EUR), Deutsche Bank (+ 0,81 Prozent auf 25,43 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,76 Prozent auf 346,60 EUR), Commerzbank (+ 0,73 Prozent auf 26,11 EUR) und Bayer (+ 0,60 Prozent auf 23,57 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Symrise (-1,62 Prozent auf 103,25 EUR), Zalando (-1,50 Prozent auf 30,16 EUR), Sartorius vz (-1,43 Prozent auf 226,80 EUR), Porsche (-1,32 Prozent auf 45,57 EUR) und Porsche Automobil vz (-1,24 Prozent auf 37,49 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 580.029 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im DAX mit 309,670 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,38 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net