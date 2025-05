Zalando Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Zalando

Zalando im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 31,04 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,04 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 30,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 31,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.736 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 22,55 Prozent niedriger. Bei 20,26 EUR fiel das Papier am 25.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 53,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 38,64 EUR.

Am 06.05.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,42 Mrd. EUR – ein Plus von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,24 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Zalando am 06.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,32 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

