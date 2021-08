Nachhaltige Mode: Große Modemarken folgen dem Second-Hand-Trend

Second Hand in den Läden

Seit Juni 2021 gibt es in einer Hamburger C&A-Filiale einen Popup-Store des Online-Händlers für Second-Hand-Ware carou. Das Startup carou betont auf der eigenen Website, dass das Kaufen von Second-Hand-Fashion einen positiven Einfluss auf die CO2-Emissionen haben kann. Nun arbeiten C&A und das Startup zusammen daran, um unter anderem auch knappe Resourcen zu schonen und den Menschen Second Hand näher zu bringen, so carou auf seiner Website. Auch das Stuttgarter Modehaus Breuninger arbeitet mit einem Second-Hand-Online-Shop zusammen. Regelmäßig bietet Breuninger in seinen Filialen Platz für Popup-Stores mit Second-Hand-Ware an. Dabei kooperiert das Modehaus mit Vite EnVogue. Der Online-Händler für Second-Hand-Ware ist vor allem spezialisiert auf verschiedene Luxusmarken. Und auch eine Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof aus Berlin hat einen "Re-use-Store".

Second Hand in Online-Shops

Doch auch große Online-Shops gehen mit dem Trend der Second-Hand-Waren mit. Schon im Jahr 2015 fing das Modehaus H&M an, mit dem schwedischen Online-Shop für Second Hand Sellpy zusammenzuarbeiten. Im Mai 2021 konnte der Händler nun in 20 neue Märkte im Ausland expandieren. Auch die OTTO-Tochter ABOUT YOU bietet unter dem Namen "Second Love" Second-Hand-Ware auf ihrer Website an. Online-Modehändler Zalando bietet die Second-Hand-Ware unter der Bezeichnung "Pre-Owned" an.

Luxusmarken als Second Hand

Besonders beliebt sind - vor allem bei jungen Menschen - die Luxusmarken unter der Second-Hand-Ware. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass auch Luxusmode-Giganten wie Kering dem Trend folgen. So arbeitet der Modekonzern, der unter anderem für Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga verantwortlich ist, mit dem Second-Hand-Online-Anbieter Vestiaire Collective zusammen. Damit folgt das Unternehmen der Nachfrage der jungen Kunden. Ein vorteilhafter Begleiteffekt könnte sein, dass Kunden, die sich die Luxusmarken noch nicht als Neuware leisten können, so an die Produkte gewöhnt werden.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Venturelli Luca / Shutterstock.com