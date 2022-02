Mit dem Bloggen Geld verdienen - Lohnt sich das?

Wie verdienen Blogger eigentlich ihr Geld?

Gerade im vergangenen Jahrzehnt gewann das Bloggen immer mehr an Bekanntheitsgrad, neue Blogs zu jeglichen Themen wurden publiziert. Viele Blogger machten ihr Hobby zum Haupt- oder Nebenberuf, wurden allerdings lange Zeit von der Gesellschaft belächelt. Den landläufigen Meinungen entgegen ist es jedoch durchaus möglich, als Blogger einen soliden Lebensunterhalt zu erwirtschaften. Aber wie verdienen Blogger eigentlich ihr Geld?

Bloggern bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Geld zu verdienen. Ein Blog unterscheidet sich auf den ersten Blick kaum von einer Website, folglich können Blogs dieselben Geschäftsmodelle nutzen. So können Blogger Werbebanner verschiedener Anbieter auf ihrer Webpage hinterlegen. Klickt ein Besucher nun auf die Werbung, erhält der Blogger Geld vom Auftraggeber. Eine weitere Variante um Geld über Klicks zu generieren sind Affiliate-Links. Diese Links können für ein auf dem Blog vorgestelltes Produkt hinterlegt werden, beispielsweise für ein Hemd auf einem Mode-Blog. Klickt der Blog-Besucher auf den Link und kauft den Artikel tatsächlich, erhält der Blogger im Gegenzug vom Unternehmen einen Anteil des Verkaufspreises. Je mehr Leute ein Produkt über diesen Link kaufen, desto mehr nimmt der Blogger ein. Für beide Werbemöglichkeiten ist folglich eine hohe Blog-Besucheranzahl für das monatliche Einkommen ausschlaggebend.

Weiterhin können Blogger sogenannte Advertorials auf ihrem Blog einstellen, in denen sie die Produkte einer bestimmten Marke vorstellen und bewerben, dafür erhalten sie eine Provision. Zudem können sie Coachings in ihrem Fachbereich anbieten oder als Consultant arbeiten. Ansonsten gibt es verschiedenste Beschäftigungen für Blogger, an die sie über Berufskontakte oder ihren Bekanntheitsgrad gelangen: Einladungen zu Events, ein Engagement als Testimonial oder einen Job als Schauspieler oder Moderator.

Lohnt es sich, in Zeiten von Instagram und Co. einen Blog zu betreiben?

Für Blogger eröffnet sich demzufolge eine Vielzahl an Einnahmequellen. Der Erfolg und die Höhe des monatlichen Verdienstes hängen eng mit der Popularität und den Besucherzahlen des einzelnen Blogs zusammen. Auch in Zeiten von Influencern, Instagram und YouTube wird die Konkurrenz nicht weniger. Gerade aufgrund dieser medialen Präsenz von Instagram sind diese sogar eher in den Hintergrund gerückt.

Ob sich ein Blog langfristig aus finanzieller Sicht lohnt, ist infolgedessen stark vom Blogger selbst und der individuellen Themenwahl abhängig. Wer die richtige Nische findet und Arbeit in das Projekt hineinsteckt, wird nach der Meinung des langjährigen Bloggers Peer Wandiger mit dem Bloggen Erfolg haben. Eine Grundvorausätzung für das Geld verdienen mit einem eigenen Blog präsentiert Wandiger auf seinem Blog "Selbstständig im Netz": "Man muss gern schreiben."

