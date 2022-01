Fernseher mit NFT-Funktion: Samsung stellt seine neuen TV-Geräte vor

Aktien in diesem Artikel Samsung 2.210,00 USD

• Neue TV-Geräte von Samsung sollen eine bessere Bild- und Tonqualität besitzen• Eine neue NFT-Funktion ermöglicht das Handeln und Kaufen von digitalen Kunstwerken• Samsung eröffnet ein virtuelles Experience Center

Samsung präsentiert neue Generation von TV-Geräten

Kaum hat das neue Jahr begonnen, schon präsentiert Samsung seine neueste Generation von Micro LED, Neo QLED und Lifestyle TVs. Laut einer Pressemitteilung gehören zu den Weiterentwicklungen vor allem Bild- und Tonverbesserungen, mehr Optionen für die Bildschirmgrößen, eine verbesserte Benutzeroberfläche sowie personalisierbares Zubehör.

Bei der neuen Generation der Micro-LED-TVs bietet Samsung neben einer verbesserten Bildqualität auch einen sogenannten Art Mode an. Hierbei können digitale Fotos und Kunstwerke auf dem Display realistisch wiedergegeben werden. Das Surround-Sound-Format ist zudem direkt in die TV-Geräte integriert. Samsungs neuer Neo QLED-Fernseher besitzt zudem ähnlich wie bei Smartphones einen EyeComfort-Modus, der dank eines eingebauten Lichtsensors die Helligkeit und den Farbton des Bildschirms automatisch anpasst.

Fernseher mit NFT-Funktion

Doch der EyeComfort-Modus ist nicht das Einzige, was bei Samsungs neuen TV-Geräten einem Smartphone ähnelt. Einige der neuen Modelle verfügen der Pressemitteilung zufolge über eine automatisch drehbare Wandhalterung, die eine vertikale Bildschirmnutzung ermöglichen soll. Durch automatisches Drehen des Bildschirms können Apps wie YouTube und TikTok im vertikalen Modus genutzt werden.

Die Lifestyle-TVs der Serie "The Frame" können durch ihre modernen matten Displays realistisch Kunstwerke anzeigen. Benutzt man "The Frame" also gerade nicht zum Fernsehen, kann das TV-Gerät wie ein Bilderrahmen an die Wand gehängt werden. Um dann auch eigene Kunst betrachten zu können und nicht einfach nur digitale Kopien berühmter Werke, bietet Samsung bei einigen Modellen eine integrierte NFT-Plattform an. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - NFT steht für "Non-Fungible Token" und ist eine Art Echtheits- oder Eigentumszertifikat für digitale Inhalte. Auf Samsungs neuer Plattform sollen digitale Kunstwerke gesucht, gekauft und gehandelt werden können.

Samsung präsentiert sein virtuelles Experience Center

Zusätzlich zu den TVs mit NFT-Support bietet Samsung laut einer Pressemitteilung nun auch eine virtuelle Welt im Metaversum an. Der Zugang in das virtuelle Experience Center namens 837X erfolgt über die 3D-Plattform Decentraland. In Zukunft sollen hier Veranstaltungen wie zum Beispiel Musik-Streaming-Events stattfinden. "Das Metaverse ermöglicht es uns, physische und räumliche Grenzen zu überschreiten, um einzigartige virtuelle Erlebnisse zu schaffen, die anders nicht möglich wären. Innovation liegt in unserer DNA und wir können es kaum erwarten, dass Sie alle diese aufkeimende virtuelle Welt erleben", so Michelle Crossan-Matos, Senior Vice President of Corporate Marketing and Communications bei Samsung Electronics America in der Pressemitteilung.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com