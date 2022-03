Flutter-Aktie fällt: Flutter 2021 mit Vorsteuerverlust

Belastet wurde das Ergebnis von nicht-zahlungswirksamen Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 543 Millionen Pfund (rund 650 Millionen Euro). Wie der Wett- und Glücksspieleanbieter mit Sitz in Dublin mitteilte, lag der Verlust vor Steuern bei 288 Millionen Pfund, gegenüber einem Gewinn von 1 Million Pfund im Vorjahr.

Die Einnahmen stiegen auf 6,04 Milliarden Pfund von zuvor 4,41 Milliarden. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ohne das Geschäft in den USA betrug 1,24 Milliarden Pfund. Bei Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal im November hatte Flutter mitgeteilt, dass es für 2021 einen bereinigten Gewinn zwischen 1,24 und 1,28 Milliarden Pfund ohne das US-Geschäft erwartet.

In den ersten sieben Wochen des laufenden Jahres habe die Geschäftsentwicklungen den Erwartungen entsprochen, mit einem Umsatzanstieg von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was starke Vergleichszahlen reflektiere, so das Unternehmen.

Es wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum im Laufe des Jahres 2022 beschleunigen wird, unter der Annahme unter anderem eines normalen Verlaufs im Sportsegment und der im Vorjahr ergriffenen Maßnahmen für ein sichereres Glücksspiel.

Die Flutter-Aktie fällt in London zeitweise um 9,12 Prozent auf 98,10 GBP.

DJG/DJN/err

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com