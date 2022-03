"Dogefather" Elon Musk: Dogecoin wird als Zahlungsmittel an Tesla-Ladestationen angenommen

• Dogecoin wird auf Social Media stark diskutiert• Tesla akzeptiert DOGE als Zahlungsmittel für Merch-Artikel• An Supercharger-Stationen in Santa Monica kann mit DOGE bezahlt werden

DOGE: Stark diskutierte Kryptowährung

Nach dem Bitcoin ist der Dogecoin auf Social Media die am meisten diskutierte Kryptowährung, wie beincrypto berichtet. Zwar verlor die Spaßwährung im Vergleich zu Shiba Inu in letzter Zeit an Beliebtheit, jedoch deute sich an, dass der Dogecoin auf der Beliebtheitsskala wieder sein altes Niveau erreichen könnte. Mittlerweile hat der offizielle Twitter-Account des DOGE sogar die drei Millionen Follower-Marke geknackt. Damit ist der Dogecoin nach dem Bitcoin die Kryptowährung mit den meisten Anhängern. Im Jahr 2021 war der Dogecoin außerdem die am meisten diskutierte Kryptowährung auf der Plattform Reddit.

Tesla akzeptiert Dogecoin als Zahlungsmittel für Merchandise-Artikel

Immer wieder bekundet Tesla-CEO Elon Musk via Twitter seine Unterstützung für die Kryptowährung Dogecoin. Erst im Januar dieses Jahres erklärt er, dass man Tesla-Merchandise nun auch mit dem Dogecoin bezahlen könne.

Tesla merch buyable with Dogecoin - Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2022

Zwischenzeitlich gab es, wie t3n berichtet, sogar bestimmte Produkte auf der Shopseite, die ausschließlich mit Dogecoin bezahlbar waren. Darunter waren Merchandise-Artikel wie der Giga Texas Belt Buckle, eine silberne Tesla-Gürtelschnalle und der Cyberquad für Kinder. Mittlerweile ist nur noch die Tesla-Gürtelschnalle alleinig mit der Meme-Kryptowährung bezahlbar. Für einen Preis von 1.140 Dogecoin ist das Accessoire zu haben. Damit ist die Gürtelschnalle nach aktuellem Kurs etwa 141,85 US-Dollar wert (Stand: 28.02.2022).

Auf die Idee einer Twitter-Userin, ob nicht auch SpaceX und Starlink den Dogecoin als Zahlungsmittel für Merchandise-Artikel und Statteliteninternet akzeptieren könnten, antwortete der selbsternannte Dogefather bloß mit einem Zwinkersmiley.

😉 - Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2022

i wanna buy a model rocket with dog money pic.twitter.com/SFiLoOj1Iv - Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) February 14, 2022

Außer Musks Andeutung in Form eines Emoji reagierte auch der DOGE-Entwickler auf die Idee. "Ich möchte eine Modellrakete mit Hundegeld kaufen", schreibt er in einem Tweet dazu. Darüber, ob der Dogecoin als Zahlungsmethode auch für SpaceX und Starlink hinzukommt, ist derzeit nichts Offizielles bekannt, jedoch eigne sich die Meme-Währung Musk nach besser zum Bezahlen von Produkten als zum Beispiel der Bitcoin. Zumindest soll die als Bitcoin-Parodie ins Leben gerufene Währung weniger umweltschädlich sein als der Bitcoin selbst.

Tesla Supercharger-Stationen in Santa Monica

Zuletzt kündigte Musk auf Twitter an, dass DOGE an den Supercharger-Stationen in Santa Monica als Zahlungsmittel angenommen wird. Wie btc-echo berichtet, folgte daraufhin ein Kursanstieg der Meme-Währung. Auf einen Tweet, dessen Bild die vollbelegten Supercharger-Stationen zeigt, antwortet Musk, dass er plane, an dieser Stelle auch ein Restaurant oder ein Drive-in-Kino zu eröffnen. Natürlich soll es den Kunden auch hier möglich sein mit dem Dogecoin zu bezahlen.

And, of course, you can pay in Ðoge - Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2022

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

