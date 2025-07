Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesla zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Tesla-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 321,74 USD.

Die Tesla-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 321,74 USD. Bei 324,00 USD erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 319,96 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 323,00 USD. Bisher wurden heute 2.891.552 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 51,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 182,00 USD ab. Abschläge von 43,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,13 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 22.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

