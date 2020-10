Donnerstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte zum Start in den Donnerstagshandel steigen. Vorbörslich wird er um 0,57 Prozent fester bei 12.833,90 Punkten gesehen.

2. Technische Panne legt Handel in Japan lahm - Chinesische Börsen wegen Feiertag geschlossen

Während sich die chinesischen Börsen im Feiertag befinden, legt eine technische Panne am Donnerstag den Handel in Japan vorerst lahm. In Japan steht der Nikkei unverändert bei 23.184,93 Punkten. Eine Wiederaufnahme des Handels noch heute ist unwahrscheinlich. In China hat an der Börse eine mehrtägige Feiertagspause begonnen, es wird daher nicht gehandelt. Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte. In Hongkong ging es beim Hang Seng vor der Feiertagspause um 0,79 Prozent auf 23.459,05 Indexpunkte nach oben.

3. Bayer will zusätzlich sparen - Milliardenabschreibung im Agrarbereich erwartet

Bayer bringt zusätzliche Einsparungen auf den Weg. Wie der Konzern mitteilte, will er ab 2024 jährliche operative Einsparungen in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro erzielen. Diese gelten zusätzlich zu den bereits im November 2018 angekündigten Einsparungen von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr ab 2022.

4. Mnuchin lehnt Corona-Hilfspaket in Höhe von 2,2 Billionen Dollar ab

Im Ringen um ein weiteres milliardenschweres US-Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Die Regierung werde den Vorschlag der Demokraten nicht akzeptieren, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Mittwoch in einem Interview mit dem Sender Fox Business Network.

5. Facebook, Twitter und Co. betroffen: Experten kritisieren Social-Media-Gesetz in der Türkei

Mit neuen Regeln für Twitter, Facebook und andere soziale Medien hat die türkische Regierung scharfe Kritik auf sich gezogen. Eine nun gültige Gesetzespassage mache Social-Media-Anbieter zum "langen Arm der türkischen Justiz", sagte der Cyberrechts-Aktivist Yaman Akdeniz.

6. Stimmung in Japans Großindustrie etwas weniger pessimistisch

Japans Großindustrie ist nach den schweren Einbrüchen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr ganz so pessimistisch wie noch vor drei Monaten. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Notenbank unter rund 10 000 Unternehmen des Landes hervorgeht, stieg der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen zum September von minus 34 auf minus 27.

7. Fed verlängert Verbot von Aktienrückkäufen für Großbanken

Großbanken in den USA müssen ihr Geld wegen der Corona-Krise weiter zusammenhalten. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält angesichts der ungewissen Aussichten wegen der Pandemie an weitreichenden Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung der Geldhäuser im Land fest.

8. American Airlines beurlaubt 19.000 Mitarbeiter

Wegen des Einbruchs des Reisegeschäfts infolge der Coronavirus-Pandemie startet die US-Fluglinie American Airlines an diesem Donnerstag mit der Zwangsbeurlaubung von 19.000 Mitarbeitern. Das ging am Mittwoch (Ortszeit) aus einem Schreiben von Konzernchef Doug Parker hervor.

9. Ölpreise nahezu unverändert

Die Ölpreise haben sich im asiatischen Handel am Donnerstag nahezu unverändert gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 42,29 US-Dollar. Damit lag der Preis auf dem Niveau vom Vortag.

10. Euro legt leicht zu

Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1744 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1708 Dollar festgesetzt.

