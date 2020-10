Experten sprechen davon, dass der DAX weiter ohne klaren Trend bleibe. Das dominierende Motto sei derzeit abwarten, so Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. Das kann laut seinen Aussagen bis zur Präsidentschaftswahl in den USA und dem Ende der britischen Übergangsfrist beim Brexit so bleiben. Spätestens dann werde der DAX allerdings aus der Seitwärtsrange ausbrechen.

Am Donnerstag wird die Stimmung von günstigen US-Vorgaben gestützt. Dort ging es am Vortag klar nach oben.

Der Dow Jones stieg mit einem Aufschlag von 0,23 Prozent bei 27.514,64 Punkten in den Mittwochshandel ein und legte danach deutlich zu. Zwischenzeitlich verlor er an Schwung, nahm aber noch einen Aufschlag in Höhe von 1,20 Prozent auf 27.781,05 Punkte mit in den Feierabend. Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel mit einem minimalen Zuwachs und verbuchte anschließend ebenfalls Zuschläge, bis er 0,74 Prozent höher bei 11,167.51 Einheiten schloss.

Während sich die chinesischen Börsen im Feiertag befanden, legte eine technische Panne am Donnerstag den Handel in Japan komplett lahm.

In Japan wurde am Donnerstag aufgrund eines technischen Problems nicht gehandelt. Der Nikkei verblieb unverändert bei 23.184,93 Punkten. Der Handel ruhte seit Börsenöffnung und wurde den gesamten Tag nicht mehr aufgenommen. Ob am Freitag gehandelt werden kann, ist unklar.

In China hat daneben an der Börse eine mehrtägige Feiertagspause begonnen, auch hier passierte daher am Donnerstag nichts. Am Mittwoch verlor der Shanghai Composite 0,20 Prozent auf 3.218,05 Punkte. In Hongkong ging es beim Hang Seng vor der Feiertagspause um 0,79 Prozent auf 23.459,05 Indexpunkte nach oben.

Aufgrund der Börsenpanne konnten die japanischen Anleger auf den am Donnerstag veröffentlichten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank bislang nicht reagieren. Er ist schlechter ausgefallen als erwartet. Zwar verbesserte sich der Index, Ökonomen hatten allerdings eine noch deutlichere Aufhellung erwartet.

