Wirecard-Untersuchungsausschuss im Bundestag beschlossen

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX unentschlossen -- Nikola verschiebt Badger-Präsentation -- Bayer: Milliardenabschreibung im Agrarbereich erwartet -- STMicroelectronics wird optimistischer -- Deutsche Telekom im Fokus

E.ON startet neue Einheit für die Energiebeschaffung. Konecranes fusioniert mit Cargotec. Google startet mit seinen Pixel-Smartphones in die 5G-Ära. Siemens-Zugsparte sieht Fusion Alstom/Bombardier als Chance. Genehmigungsprozess für K+S-Salzeinleitung in finaler Phase. TUI hat derzeit kein Interesse an Condor-Übernahme - Hohe Frühbucherzahlen.