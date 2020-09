DAX schließt trotz starker US-Börsen im roten Bereich

Der DAX stieg 0,55 Prozent schwächer bei 12.754,77 Punkten in den Handel ein und blieb lange Zeit im Minus. Mit kräftigen Gewinnen an der Wall Street hellte sich am Nachmittag auch die Stimmung in Frankfurt auf, diese Tendenz hielt jedoch nicht an. Der DAX verlor schlussendlich dann doch 0,51 Prozent auf 12.760,73 Zähler.

Besser als erwartet ausgefallene US-Wirtschaftsdaten drängen das in der Nacht stattgefundene erste Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden etwas in den Hintergrund. Laut ADP-Bericht hat die US-Wirtschaft im September 749.000 Stellen geschaffen. Die Erwartung lag bei 600.000. Deutlich über der Prognose ist derweil der Einkaufsmanager-Index Chicago ausgefallen. Dieser stieg im September auf 62,4 und liegt damit weit über der Schätzung von 51,9.

TV-Debatte im US-Wahlkampf im Blick

Mit Blick auf das Fernsehduell zwischen Biden und Trump sprechen die Marktstrategen der Helaba von einer "chaotischen Debatte". Für Nordea hat Biden wesentlich besser performt als von einigen erwartet. Allerdings sei Trump im Ring Mann gegen Mann schwer zu schlagen. Während der US-Präsident seinen Herausforderer ständig unterbrach, ging dieser in Deckung, kam daraus aber auch gut wieder heraus, wenn der verbale Trommelwirbel abbrach.

Biden mit solidem Vorsprung

Die drei geplanten Debatten zwischen Trump und Biden werden nach Ansicht von Nordea wahrscheinlich dazu beitragen, die "Lücke" in den Meinungsumfragen zu verkleinern, aber sie gehen bisher nicht davon aus, dass der Impuls groß genug sein wird, um den derzeitigen Vorsprung von Biden in den Umfragen zu kippen. Für Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding scheint Biden im engen Rennen um das US-Präsidentschaftsamt gegen Trump sogar ein wenig Boden gutgemacht zu haben.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag