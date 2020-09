Token Sets: Zurücklehnen und mit Krypto-ETFs Geld verdienen

• Token Sets: Bequem Geld verdienen• Krypto-ETF bildet verschieden Token ab• Breites Anwendungsspektrum

Wer in Aktien investieren, dabei sein Risiko streuen aber keine Gebühren für Fondsmanager bezahlen möchte, für den gibt es die Möglichkeit, sein Geld in einen ETF (Exchange Traded Fund) anzulegen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Solche Indexfonds bilden einen zugrunde liegenden Index möglichst genau - im besten Falle 1:1 - ab. Diese einfache Art der Geldanlage gibt es auch im Krypto-Universum.

Token Sets

Wie "BTC ECHO" berichtet, lassen sich Decentralized-Finance-Äquivalente zu diesen bekannten Investment-Werkzeugen mittels des Set Protocol schnell implementieren. Dieses Set-Protokoll ermögliche Token, die aus Körben verschiedener anderer Token bestehen. Dabei bilden sie jedoch die Kurse dieser anderen Token nicht nur ab, vielmehr können hinter den auf dem ERC20-Standard aufbauenden Set Token reale Token gelagert werden. Somit seien Token Sets dann vollständig abgesichert.

Ein großer Vorteil für Anleger hierbei ist, dass sie nicht mehr die Kurse mehrerer Kryptowährungen im Auge behalten müssen, stattdessen reicht es, einen einzelnen Set Token zu beobachten. Benötigt würden dazu lediglich ein Wallet und natürlich Geld, das prinzipiell in Ether, Wrapped BTC, DAI und USDC eingelagert werden könne. Dann muss man nur noch auf Grundlage der persönlichen Investment-Strategie ein geeignetes Token Set auswählen.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

Laut "BTC ECHO" lassen sich auch noch zahlreiche weitere Anwendungsmöglichkeiten für das Set Protocol vorstellen: Denkbar wäre demnach etwa die Entwicklung eines Stable Coin, der durch verschiedene Assets gedeckt ist, oder eines Meta-Stable-Coins, der sich aus verschiedenen Stable Coins zusammensetzt.

